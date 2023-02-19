UMKE ekipleri Adıyaman'da karlı yolları aşıp depremzede köylülere sağlık hizmeti götürüyor

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ADIYAMAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), kar kalınlığının bir metreyi geçtiği dağ köylerine ulaşarak depremzedeleri sağlık taramasından geçiriyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerler arasındaki Adıyaman'da, Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri, köylerdeki sağlık taraması çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kentin en ücra noktalarındaki dağ köylerine kadar ulaşarak depremzedelere sağlık hizmeti götüren ekipler, evleri tek tek dolaşarak vatandaşları taramadan geçiriyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği köylere giden ekipler, aynı zamanda depremden etkilenen çocuklara da oyuncak vererek yüzlerini güldürüyor.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı köyünün muhtarı Halil Barmanbay, AA muhabirine, köylerine gelen ekiplere teşekkür ederek, "Sağlıkçılar köye geldikleri için mutlu olduk, çok teşekkür ederiz. Hastalarımız vardı ilaç getirdiler. Buralara araçların gelmesi biraz sıkıntılı ama sağlık ekipleri buraya kadar geldiler." diye konuştu.

Köyün sakinlerinden 76 yaşındaki Ahmet Sarıkaya ise depremin Adıyaman'da da büyük şiddette hissedildiğini ve evlere giremediklerini söyledi.

Ekiplerin her yere ulaşmak için gayret gösterdiğini ifade eden Sarıkaya, "Allah devletten razı olsun." dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle stent taktırdığını, kullandığı raporlu ilaçların ise bitmek üzere olduğunu dile getiren Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bugün sağlık ekipleri geldi. Allah razı olsun ekipler çalışıyor, devlet başımızın tacıdır. Devlet olmazsa biz millet olmayız, millet de olmazsa devlet olmaz. Biz dağın başındayız buraya kadar geldiler, teşekkür ederiz. Depremi çok şiddetli hissettik, yere düştüm kendimden geçtim. Bizim evler taş, yıkılmış olsaydı hiçbirimiz kurtulamazdı. Bir metre kar var ama devlet buraya kadar geldi. Sağ olsun var olsunlar."

Köy sakinlerinden 82 yaşındaki Ahmet Akarsu ise sağlık ekiplerinin köye gelerek sağlık taraması yaptıklarını ve ihtiyaçları olan ilaçları getirdiklerini söyledi.

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