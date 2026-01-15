Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da umreye gidenler dualarla uğurlandı

        Adıyaman'da kutsal topraklara gidecek 359 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:25
        Adıyaman'da umreye gidenler dualarla uğurlandı
        Adıyaman'da kutsal topraklara gidecek 359 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi.


        Havalimanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        İl Müftülüğü yetkilileri, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.


        Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

