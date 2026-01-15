Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:27
        Adıyaman'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 02 AGB 988 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Besni yol ayrımında S.E. yönetimindeki 02 AFV 453 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Besni ve Gölbaşı devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

