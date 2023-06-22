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Adıyaman'da 159 depremzede ailenin yeni konutları kurayla belirlendi

AA

Adıyaman'da 159 depremzede ailenin yeni konutları kurayla belirlendi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören 159 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 159 hak sahibi için rezerv alanlarda ve köylerdeki toplu alanlarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan afet konutlarına yönelik ilçe öğretmenevi toplantı salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kurada, hak sahibi ailelere teslim edilecek daireler belirlendi.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak konutlarında hızlı bir şekilde yapımı için gerekli tüm desteğimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Hak sahibi Abuzer Kaşıkçı ise Elazığ depreminde evlerinin hasar aldığını söyledi.

Kura çekimlerini heyecanla beklediklerini ifade eden Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Devletimiz bize sahip çıktığı için çok mutlu olduk. Bugün de kura çekimine katıldık. Sonuçları heyecanla bekledik. Kura sonucunda bir daire de bize düştü. Çok mutlu olduk. Daireyi hem sağlamlık hem de planı açısından çok beğendik. Son depremlerden sonra çadırda yaşıyorduk. Konutun teslimi ile hemen yerleşmeyi planlıyoruz. Bize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum."

Kura çekilişine, İlçe Özel İdare Müdürü Abuzer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kökçü ve vatandaşlar katıldı.

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