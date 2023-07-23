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        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:53
        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı

        ADIYAMAN (AA) - EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut tarafından temeli atılan 26 bin 312 konuttan kaba inşaatı tamamlananlarda dış cephe çalışmalarına başlandı.

        Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

        Depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentler arasında yer alan Adıyaman'da kent merkezi ile Besni, Tut, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapımına başlanan 26 bin 312 konutun inşası hızla devam ediyor.

        Etaplar halinde yükselen konutlarda kaba inşaatı tamamlananlarda dış cephe mantolamaya geçiliyor.

        TOKİ uzmanı ve inşaat mühendisi Yılmaz Ceylan, AA muhabirine, Örenli Mahallesi'nde 159 blok 3 bin 34 konutun yapımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bölgedeki inşaatların hızlı bir şekilde tamamlanması için yoğun çalıştıklarını aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

        "Betonarme ve duvar imalatları tamamlanan bloklarımızda cephe kaplama imalatlarımıza geçiliyor. İçeride duvar akabinde sıvı imalatlarımız devam ediyor. Sıva imalatlarımızın akabinde binalarımızda seramik imalatlarımız, ondan sonra ahşap mobilya, boya imalatlarımız devam edecek. Hızlı bir şekilde afetzedelerimize konutlarını teslim etmek için 7/24 canla başla çalışmalarımız devam etmektedir."

        - "Binalarımızı hızlıca yapacağız"

        Emlak Konut tarafından yapılan konutlarda görev yapan inşaat mühendisi Ferhat Karakuş da kent merkezindeki İndere bölgesinde deprem konutlarının yapımının sürdüğünü ifade etti.

        Depremin ardından bölgede zemin etüdü gerçekleştirilmesinin ardından hızlı bir şekilde inşaata başladıklarını belirten Karakuş, "Zemin etüt raporları çıkan projelerimizde imalatlarımız devam ediyor. Bizim uhdemizde 108 bloğumuz, 2 bin 400 dairemiz var, inşaat çalışmalarımız hızlı devam ediyor. Şu anda bir bloğumuz bitti. Biten bloğumuzda ince işlerimize başladık. En hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza kavuşturmak için deprem yönetmeliğine uygun binalarımızı hızlıca yapacağız." diye konuştu.

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