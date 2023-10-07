Adıyaman'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması amacıyla ilçede huzur ve güven uygulaması yaptı.
İlçe merkezinde 17 kıraathane, 5 çay bahçesi, 1 internet kafesi kontrol edildi.
976 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolünün yapıldığı uygulama kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
Trafik denetimlerinde ise 570 araç sorgulandı, 13 sürücüye idari para cezası uygulandı.