Adıyaman'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.
Giriş: 23.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:22
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde sulama için kullanılan su kuyusuna bir koyunun düştüğünü fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından koyunu halat yardımıyla kuyudan çıkardı.
Koyun sahibine teslim edildi, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.