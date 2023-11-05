Adıyaman'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan kararla kuruma bağlı okul ve kantinlerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan kararla kuruma bağlı okul ve kantinlerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda boykot edilen ürünlerin satılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı İl genelinde öğretmenevleri, uygulama oteli ve bütün okul kantinlerimizde İsrail mallarının satışını durduruyoruz." ifadesi kullanıldı.