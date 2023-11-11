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        Besni'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:10
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        Besni'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Depremlerde Besni merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ağır hasar raporu verilen ancak bina sahiplerinin itirazı sonucu mahkemelik olan binalarda çalışmalar başladı.

        Mahkemece yıkılması kararlaştırılan binalar ekiplerce çevre güvenliği alınarak yıkılırken, toz taşınımının önlenmesi için sulama işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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