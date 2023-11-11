Besni'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Depremlerde Besni merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ağır hasar raporu verilen ancak bina sahiplerinin itirazı sonucu mahkemelik olan binalarda çalışmalar başladı.

Mahkemece yıkılması kararlaştırılan binalar ekiplerce çevre güvenliği alınarak yıkılırken, toz taşınımının önlenmesi için sulama işlemleri gerçekleştiriliyor.