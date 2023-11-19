Adıyaman ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman'da dün akşam saatlerinde bu yana devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adıyaman-Kahta kara yolu ile bazı noktalarda su taşkınları sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ile kara yolları ekipleri su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Vali Osman Varol, gazetecilere, kentte ciddi bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

Meteoroloji uyarılarını dikkate alarak önlem aldıklarını belirten Varol, "İl merkezi, ilçeler, köyler ve geçici barınma merkezlerindeki birkaç nokta haricinde olumsuzluk yok çok şükür. Biz daha önceden önlemlerimizi almıştık." dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise çalışmaları yerinde inceleyerek, şunları söyledi:

"Adıyaman'da meteorolojinin bildirdiğine göre, şiddetli dediğimiz metrekareye 76 ila 100 kilogram yağmur düşüyor. Hakikaten her yerde ciddi bir yağış var. Belediyenin bütün ekipleri sahada, bütün çalışmaları yapmaktayız. Problem düşündüğümüz yerlerde giderek oraları ziyaret edip yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza buradan uyarılarda bulunuyorum lütfen uyarıları dikkate alalım."

Kentte yapılan kuşaklama kanalının yağmur sularının tahliyesinde önemli rol oynadığını aktaran Kılınç, "Daha önceki yıllarda şehir küçük bir yağmurda sıkıntı yaşamaktaydı. Burada şiddetli yağmur yağmasına rağmen kuşaklama kanalı görevini yapıyor." dedi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yağışın etkisini artırarak gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiğini vurgulayarak, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımdaki aksaklıklara karşı uyardı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İbrahim Güneş de ilçede yağış nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı mahallerdeki vatandaşları ziyaret ederek, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.