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        Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:52
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        Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

        İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Askerhan ile Mutlu köyünü birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolda çalışma başlattı.

        Yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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