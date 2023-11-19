Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Askerhan ile Mutlu köyünü birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolda çalışma başlattı.

Yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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