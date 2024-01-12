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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'da yaptırılan anaokulu açıldı

        Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde "Kinder Heilen e.V. Derneği" tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:35
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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'da yaptırılan anaokulu açıldı
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        Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde "Kinder Heilen e.V. Derneği" tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

        Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Özel Salik İlkokulu bahçesindeki 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye Atatürk Anaokulu"nun açılışı töreninde yaptığı konuşmada, kente yeni bir eğitim kurumu kazandırdıklarını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde asrın felaketinin yaşandığını hatırlatan Seyhan, ilçede kalıcı konutların yapımına devam ettiğini kaydetti.

        Destekleri için Gülben Ergen'e teşekkür eden Seyhan, "Çok değerli bir ilçe milli eğitim camiamız var bu bizim için büyük bir şans. Bizler burada eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce tüm dersliklerimizi hallettik. Eğitim ve öğretime ulaşmayan çok şükür bir öğrencimiz dahi yok. Ülkemizin sanatçısı Gülben Ergen hanımefendiye ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

        Sanatçı Gülben Ergen de 11 afet bölgesinde 11 anaokulu projelerinin en değerlilerinden birisinin Adıyaman olduğunu belirtti.

        İlçede bugün açtıkları okulun kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Ergen, "Deprem bölgelerinde anaokulu projelerimiz var. Almanya'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın Kinder Heilen e.V. Derneği altında iki tane anaokulumuzu birleşip açtık. Burası derneğimizin 51. anaokulu Gölbaşı ilçemize ilk defa geliyorum. Daha önce bir araya gelemediğim bir çok dost ve arkadaşlarımızla burada bir araya geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Kinder Heilen e.V. Derneği yetkilisi Burak Pehlivan ise depremlerden sonra aksiyon alarak bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, bölgede birçok etkinlik ve projelere destek olduklarını söyledi.

        Programda anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar okulu gezdi.

        Okul bahçesinde toplanan vatandaşlar sanatçı Gülben Ergen'le hatıra fotoğrafı çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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