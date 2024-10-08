Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Üçgöz köyünde C.B. idaresindeki 27 BP 905 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımda yürüyen A.O'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan A.O. Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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