Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sait Özkan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Beşikli köyünde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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