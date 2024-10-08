Adıyaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Varol, Valilik binasında Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında, ülkede 4 yıl önce hazırlanan Risk Adaptation Planları'nın değerlendirilmesi, güncellenmesi ve izleme süreçlerinin ortaya konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Afet Risk Azaltma Planı'nın sürdürülebilir olduğunu belirten Varol, "Bu toplantı ulusal bazda bakanlığımıza video kontrol sistemiyle bağlanılarak, önce çok kıymetli AFAD başkanımızın, ardından sayın bakan ve yardımcılarının konuşmalarıyla genel durum değerlendirmesiyle başladı. Daha sonrasında da ilimizle Risk Adaptation Planları, yani IRAP'ın oluşmasında sorumlu olan ana paydaşlarımızla bir ilimizle ilgili değerlendirilmesi gerçekleştirdik. Bu planlar 2020 yılında hazırlandı. Bir çok üniversitede 2021'de son versiyonlarıyla yürürlüğe girmiş oldu. Bu planların öncelikle ana noktasında yaşanabilecek herhangi bir afet durumunda oluşabilecek risklerin azaltılmasıyla ilgili planlar oldu." dedi.