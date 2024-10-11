Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 02 LD 724 plakalı otomobil, Hısnı Mansur Caddesi'nde M.F.A. yönetimindeki 02 ADR 510 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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