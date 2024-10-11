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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:59
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 02 LD 724 plakalı otomobil, Hısnı Mansur Caddesi'nde M.F.A. yönetimindeki 02 ADR 510 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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