Adıyaman'da depremlerde hasar gören kilisede restorasyon başladı

Restorasyon çalışmaları kapsamında numaralandırılan duvar taşlarının yerinden alınarak kilisenin sökümüne başlandığını aktaran Ürek, "Bütün sökümlerden ve uygun hale getirildikten sonra aynı model aynı kiliseyi tekrar imar etmeyi düşünüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek kilisede deprem sonrası lazerle belgeleme işlemi yapıldı. Kilisenin çelik malzemeyle askıya alınmasının ardından üst betonarme örtüsü kaldırılarak rölöve projesi çizildi.

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