Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

        Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve ilgili kuruluşlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına gecikmeksizin başladığı ifade edildi.

        Açıklamada, "An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depreme ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

        Depremin kent merkezinde ve ilçelerde güçlü hissedildiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar bizlere, emniyet, jandarma veya 112'mize ulaşan herhangi bir ihbar olumsuzluk bulunmamaktadır. Sadece birkaç vatandaşımızın depremin yarattığı panikle fenalık geçirdiği veya kendini kötü hissettiğiyle ilgili ihbarlar var. bunun dışında herhangi bir yıkım veya zarar görme gibi bir ihbar yok. Ayrıca AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Saha taramalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla görüşüldü, şuana kadar bir olumsuzluğumuz yok. süreci yakınen takip ediyoruz."

        Depremi kendisinin de hissettiğini kaydeden Varol, "Halk günü vesilesiyle vatandaşlarımızla görüşme halindeydik. İlimiz merkezinde biz de bizzat şiddetli bir şekilde hissettik. Çok şükür şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da meydana gelen deprem, ilimizde de kuvvetli şekilde hissedildi. Bölgedeki bütün illerimize ve kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem dolayısıyla Şanlıurfa'da herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, 3 kentte de depremin ardından vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktıkları ve park gibi açık alanlarda beklemeye başladıkları görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!

        Benzer Haberler

        Adıyamanlı kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi
        Adıyamanlı kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Ultra maratoncu Duran ile Reyhan Kalyoncu, depremzede çocukları ziyaret ett...
        Ultra maratoncu Duran ile Reyhan Kalyoncu, depremzede çocukları ziyaret ett...
        Adıyaman'da depremlerde hasar gören kilisede restorasyon başladı
        Adıyaman'da depremlerde hasar gören kilisede restorasyon başladı