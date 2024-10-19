Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
H.A.G.idaresindeki 02 DF 444 plakalı hafif ticari araç, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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