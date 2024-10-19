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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:43
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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        H.A.G.idaresindeki 02 DF 444 plakalı hafif ticari araç, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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