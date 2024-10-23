Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi

Atatürk Baraj Göleti kıyında suların çekilmesiyle alanlarda çalışma başlattıklarını belirten Alkan, "Burada kaya yerleşkelerinden oluşan 10 yerleşim alanı tespit ettik. Bulunan çömlekler bizlere o dönemde yaşayan insanların olduğunu göstermekte. Aynı zamanda alan araştırmasında kanal şeklinde oyuklar ve oda tipi yerleşim alanları görmekteyiz." dedi.

Bölgeye giden ekipler, arazi taraması ve tekneyle kıyılarda yaptıkları çalışmada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan 10 yerleşim alanı belirledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.

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