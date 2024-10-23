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        Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:52
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        Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.

        Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Belören köyü kırsalındaki baraj göleti kıyısında tarihi alanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, arazi taraması ve tekneyle kıyılarda yaptıkları çalışmada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan 10 yerleşim alanı belirledi.

        Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, bölgede sıkı çalışma sonucunda yerleşim alanları tespit ettiklerini söyledi.

        Atatürk Baraj Göleti kıyında suların çekilmesiyle alanlarda çalışma başlattıklarını belirten Alkan, "Burada kaya yerleşkelerinden oluşan 10 yerleşim alanı tespit ettik. Bulunan çömlekler bizlere o dönemde yaşayan insanların olduğunu göstermekte. Aynı zamanda alan araştırmasında kanal şeklinde oyuklar ve oda tipi yerleşim alanları görmekteyiz." dedi.

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        Galeri
        Galeri

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