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        Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:14
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        Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada, 17 metruk bina, 39 park, 90 sokak, 69 iş yeri, 161 okul önü, bin 937 araç denetlendi, 5 bin 229 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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