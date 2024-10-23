Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada, 17 metruk bina, 39 park, 90 sokak, 69 iş yeri, 161 okul önü, bin 937 araç denetlendi, 5 bin 229 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.

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