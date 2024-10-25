Adıyaman'da kaybolan 52 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaybolan 52 küçükbaş hayvan, jandarmanın dron destekli aramaları sonucu bulundu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaybolan 52 küçükbaş hayvan, jandarmanın dron destekli aramaları sonucu bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 52 küçükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda Y.İ'ye ait küçükbaş hayvan sürüsünü otlandıkları alanın 8 kilometre uzağında tespit etti.
Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.