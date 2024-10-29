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        Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

        Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:33 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:33
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        Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
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        Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle, Demokrasi Parkı'na yürüdü.

        Adıyaman motosiklet grubu da yürüyüşe motosikletleriyle eşlik etti.

        Fener alayına, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlik, Oğuz Aksaç'ın konseriyle devam etti.

        - Malatya

        Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda resepsiyon verildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet'in birinci yüzyılının tamamlandığını, ikinci yüzyılın çok daha iyi inşa edileceğini belirtti.

        Yavuz, bu ülkede olan her başarıyı alkışlayarak desteklediklerini söyledi.

        Konuşmasının ardından Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile pasta kesti.

        Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı.

        Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlığın organizasyonuyla düzenlenen fener alayı için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hükmet konağı önünde toplandı.

        Millet Meydanı'na kadar yürünmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Katılımcılara çorba ikram edildi.

        Etkinliğe, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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