Adıyaman Valisi Varol, basın sitesini ziyaret etti

Basın mensupları Vali Varol'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Varol, burada görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, basın sitesini ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

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