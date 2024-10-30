Adıyaman Valisi Varol, basın sitesini ziyaret etti
Adıyaman Valisi Osman Varol, basın sitesini ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, basın sitesini ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.
Varol Varol, kurum ziyaretleri kapsamında Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde yer alan basın sitesini ziyaret etti.
Varol, burada görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Basın mensupları Vali Varol'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.
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