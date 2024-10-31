Depremde kaybettiği kızının adını akıl ve zeka oyunları atölyesi ile yaşatacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 1 yaşındaki bebeğini kaybeden Reyhan Akkuş Tırpan, kızının anısını yaşatmak için Adıyaman'da bir ana okulunda "Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açtı.

Reyhan Akkuş Tırpan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde, eşi Mehmet, çocukları Asude Berra, Yiğit Celal ve Almila ile enkaz altında kaldı.

İki çocuğuyla birlikte enkaz altından yaralı olarak kurtarılan Reyhan Akkuş Tırpan'ın kocası ve 1 yaşındaki kızı Almila ise hayatını kaybetti.

Anne Tırpan, kızının adını yaşatmak için Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şehit Şahin Kaya Anaokulu'nda "Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açtı.

Reyhan Akkuş Tırpan, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden eşinin ve çocuğunun adını yaşatmak için sınıflar açtıklarını söyledi.

Kendisinin de depremlerde enkazda kaldığını ifade eden Tırpan, "Biz 6 Şubat'ta çok sevdiklerimizi kaybettik. Eşim adına, kayınpederim adına, kaynım adına sınıflar açtık. Bugün Almila için buradayız. Onun için akıl oyunları sınıfı açalım dedik. Yani onları kaybettik ama en azından adları bir şekilde bir yerde yaşasın istiyoruz. Bu sebeple de çocuklar güldükçe Almila'nın adı yaşayacak. Biz de onları bu şekilde yad etmiş olacağız." dedi.