Adıyaman'da devrilen traktördeki 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
M.K. (74) idaresindeki 80 KA 921 plakalı traktör, Salkımları köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ve römorktaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Z.K. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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