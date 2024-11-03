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        Sinan Akçıl Adıyaman'da konser verdi

        Pop müzik şarkıcısı Sinan Akçıl, Adıyaman'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:17 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:19
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        Sinan Akçıl Adıyaman'da konser verdi
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        Pop müzik şarkıcısı Sinan Akçıl, Adıyaman'da konser verdi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman Üniversitesi merkez kampüsü Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sahne alan Akçıl, burada sevenleriyle buluştu.

        Akçıl, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini topladı.

        Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, program öncesi, depremden sonra hızlı bir şekilde ayağa kalkınması için üstün gayret sarf eden ve bugün de değerli sanatçıyı Adıyamanlılarla buluşturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

        Konsere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Çevre Şehircilik İl Müdürü Faysal Erkezen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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