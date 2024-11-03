Pop müzik şarkıcısı Sinan Akçıl, Adıyaman'da konser verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman Üniversitesi merkez kampüsü Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sahne alan Akçıl, burada sevenleriyle buluştu.

Akçıl, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini topladı.

Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, program öncesi, depremden sonra hızlı bir şekilde ayağa kalkınması için üstün gayret sarf eden ve bugün de değerli sanatçıyı Adıyamanlılarla buluşturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.