Adıyaman'da orta hasarlı binaların yıkımına başlanıyor

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da orta hasarlı 4 bin 500 binanın yıkımına başlanıyor.

Depremlerin ardından hasar tespitlerini yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı binalarla ilgili işlemleri tamamladıktan sonra orta hasarlı binalar için çalışmalara geçti.

Orta hasarlı 4 bin 500'den fazla binanın tespit edildiği Adıyaman'da güçlendirme başvurusu yapılmayanlar için İl Özel İdaresi koordinesinde başlatılan yıkım ihalesi tamamlandı.

İhale sürecinin sonuçlanmasıyla kentte halen depremin izlerini taşıyan orta hasarlı binaların yıkımına da başlanmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki yapıların depremlerde ağır hasar aldığını hatırlattı.

Ağır hasarlı yapıların tamamının yıkıldığını ve orta hasarlı yapıların yıkım işlerinin de başlamak üzere olduğunu ifade eden Ergezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı yapılarla karşı karşıyaydık ve bunların yıkım işlemlerinin yüzde 100'ü tamamlandı. Akabinde orta hasarlı yapıların yıkım süreci başladı. Binalarının güçlendirmesi için tanınan süreçte bazı vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmadığı, ruhsat almadığı, güçlenmeye başlamadığı tespit edildi. Bunun üzerine Valiliğimiz tarafından ihale sürecine girdik ve bu süreci de tamamladık."