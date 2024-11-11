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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:09
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 15 parça halinde 16 kilo 815 gram skunk ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, R.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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