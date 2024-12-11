İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adıyaman'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır." dedi.

Partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerinin bulunduğu Bahçecik Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlığı ziyaret etti.

"Mücbir sebebin uzatılması ve uzun vadeli bir planlama yapılması arzusu taşınıyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde vatandaşlar bunları söylüyor. Buralar pozitif ayrımcılık istiyor; yani burada, başka yerlerde uygulanan yasalarla yapılabilecek, çözülebilecek problemler olmaktan çıkmış dertler. Buranın yüksek miktarda yatırıma da ihtiyacı var, istihdam alanlarının yapılması lazım. Burada borçların özellikle çok uzun vadeli ve faizsiz ertelenmesi lazım. Özellikle kamu bankalarına olan borçları kastediyorum. Vergilerin, SGK primlerinin ve Bağ-Kur primlerinin de affedilmesi lazım geriye dönük olarak, çünkü dükkanlarını kaybetmiş insanlar. Dolayısıyla burada büyük yatırımların önünü açabilecek teşvik programlarının da uygulanması lazım."