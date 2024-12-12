Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.M.E. idaresindeki 02 MA 289 plakalı motosiklet,Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 44 NF 032 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki A.N. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz
        Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz
        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da minibüs devrildi: 11 yaralı
        Adıyaman'da minibüs devrildi: 11 yaralı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı