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        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Adıyaman'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:44
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        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Adıyaman'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        İndere köyü yakınlarındaki bir inşaat alanında Elbeyli Üngör (58) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye personelince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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