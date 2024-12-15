Adıyaman'da evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Girne Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katında H.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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