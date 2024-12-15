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        Adıyaman'da evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:06 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:13
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        Adıyaman'da evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Girne Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katında H.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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