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        Adıyaman'da öğrencilere gazilik ve şehitlik kavramları anlatıldı

        Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın Başkanı Bilge Gürs, Adıyaman'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:15
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        Adıyaman'da öğrencilere gazilik ve şehitlik kavramları anlatıldı
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        Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın Başkanı Bilge Gürs, Adıyaman'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Gürs, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehitlik ve Gazilik" konulu konferansta, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Öğrencilere gazilik ve şehitlik kavramlarını anlatan Gürs, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçse de acılarının aynı olduğunu dile getirdi.

        15 Temmuz'da eşini ve babasını kaybettiğini belirten Gürs, "Babamın ismi verilen bir okul da var Adıyaman'da. Bu okulda konferans vermek, öğrencilere bu milli şuuru, bilinci anlatmak benim için büyük bir gurur. Bu konuda onur, gurur duyuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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