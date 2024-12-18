Adıyaman'da polis vatandaşları genel asayiş olaylarına karşı bilgilendirdi

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki vatandaşları ve esnafı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, Atatürk Caddesi, Demirciler Caddesi ve Şire Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara çeşitli güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.