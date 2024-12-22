Adıyaman'daki yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı

Adıyaman’da havalı tüfekle vurulan kedi ameliyat edildi.

Adıyaman merkez Sitilce bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havalı tüfekle vurulan bir kedi, yaralı halde bir vatandaş tarafından fark edilerek Altınşehir Mahallesi’ndeki özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk muayenede kedinin bacağında bir mermi olduğu tespit edildi. Halsiz ve bacağını kullanamayan kedi ameliyat edildi.