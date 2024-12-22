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        Adıyaman'daki yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı

        Adıyaman'da havalı tüfekle vurulan kedi ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:06
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        Adıyaman'daki yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı
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        Adıyaman’da havalı tüfekle vurulan kedi ameliyat edildi.

        Adıyaman merkez Sitilce bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havalı tüfekle vurulan bir kedi, yaralı halde bir vatandaş tarafından fark edilerek Altınşehir Mahallesi’ndeki özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

        Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk muayenede kedinin bacağında bir mermi olduğu tespit edildi. Halsiz ve bacağını kullanamayan kedi ameliyat edildi.

        Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Hüseyin Bilgin, başarılı bir ameliyat yaptıklarını belirterek, "Kurşunu o doku parçası içerisinden aldık. Kırılan kemik parçasını ise platin uygulaması ile onarıldıktan sonra ameliyatını çok güzel bir şekilde bitirdik. Şu an kedinin durumu gayet iyi. Kedi 20 gün kadar bizde yatışta kalacak. Bu süre içerisinde gerekli tedavileri ve fizik tedavileri yapılacak. Bu durum bittikten sonra bizi getiren vatandaşımıza geri teslim etmiş olacağız kediyi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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