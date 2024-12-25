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        GÜNCELLEME 2- Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı

        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 02:51 Güncelleme: 25.12.2024 - 02:51
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        GÜNCELLEME 2- Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
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        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

        Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda dün başlayan ve gün boyu devam eden duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

        Son sözleri sorulan tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, "Ben suçlu değilim, iftira atılıyor. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

        Tutuklu sanık mimar Erdem Yıldız, "İlla beraat edeceğim, bugün veya yarın." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu da beraatlerini istedi.

        Son sözlerin alınmasının ardından yaklaşık 3,5 saat ara veren heyet kararı açıkladı.

        Mahkeme heyeti, hotelin sahibi Ahmet Bozkurt'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.

        Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, aynı suçtan 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdiği sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına hükmetti.

        Sanıklar Halil Bağcı, Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı.

        Heyet, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi.

        - "Hedeflediğimiz cezayı otel sahipleri tam almadılar"

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, karar duruşmasının ardından Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

        KKTC halkının Grand İsias Hotel davasında bütünleştiğini aktaran Üstel, "Nihayet şimdi karar açıklandı, öncelikle adalet tecelli etti. Hedeflediğimiz cezayı otel sahipleri tam almadılar. Ama buna rağmen otelin yapımında gerek mimarından olsun gerekse öbür sektörlere kadar herkese adalet bir ceza uygulaması yapmıştır. Bu tabii bizleri kısmen de olsa mutlu etmiştir." dedi.

        Adıyaman'daki davayı ilk günden itibaren takip ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiklerini ifade eden Üstel, "Bu dava burada neticelendi ama bizim için henüz bitmedi. Bizim daha işimiz var. Davanın gerekçeli kararı açıklandıktan sonra bu kararı istinafa götürüp orada da bunun ülke olarak takipçisi olacağız." diye konuştu.

        - Dava geçmişi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

        Sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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