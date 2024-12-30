Adıyaman'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a mensubu olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a mensubu olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı eğitim alarak örgüte katıldığı tespit edilen S.E.Ş'in adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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