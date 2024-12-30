Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a mensubu olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 21:17 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a mensubu olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı eğitim alarak örgüte katıldığı tespit edilen S.E.Ş'in adresine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Karne yerine 'gelişim raporu' uygulaması geliyor
        Karne yerine 'gelişim raporu' uygulaması geliyor
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da İndere bölgesine 6 okul inşa ediliyor
        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da İndere bölgesine 6 okul inşa ediliyor
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunun açılışı...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunun açılışı...
        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sis etkili oldu
        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sis etkili oldu