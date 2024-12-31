Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi gölde bulundu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:41 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi gölde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu.

        Dün akşam evinden ayrılan Ali Kıraç'a (24) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine araştırma yapan ekipler, Kıraç'ın aracını Gölbaşı Gölü kenarında terk edilmiş halde buldu.

        Kayıp gencin göle girmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine su altı arama ekibine haber verildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada kıyıya yakın alanda bulunan Kıraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti
        Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı
        Adıyaman'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı
        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da İndere bölgesine 6 okul inşa ediliyor
        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da İndere bölgesine 6 okul inşa ediliyor
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...
        Bakan Uraloğlu: Bugün seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumd...