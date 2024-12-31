Adıyaman'da hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi gölde bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu.
Dün akşam evinden ayrılan Ali Kıraç'a (24) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine araştırma yapan ekipler, Kıraç'ın aracını Gölbaşı Gölü kenarında terk edilmiş halde buldu.
Kayıp gencin göle girmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine su altı arama ekibine haber verildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada kıyıya yakın alanda bulunan Kıraç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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