AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına seçilen Kablan, mazbatasını aldı
AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Faruk Bülent Kablan mazbatasını aldı.
AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Faruk Bülent Kablan mazbatasını aldı.
AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile Adıyaman Adliyesine giden Kaplan, mazbatasını alarak göreve başladı.
Çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kablan, kongrenin yoğun katılımlı gerçekleştiğini belirterek, "Bu kongremizin sonucunda aldığımız bu mazbata ilimize, ülkemize hayırlı olur. Buradan bu kongre sürecinde desteğini esirgemeyen bütün hemşerilerimize, il, ilçe başkanlarımıza, teşkilat üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Adıyaman için durmak yok, yola devam, durmaz yok, hizmette devam." ifadelerini kullandı.
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