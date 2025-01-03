Adıyaman'da baraj göletinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Hızla bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışmayla Y.O. ile C.K'yi kurtardı.

AFAD ekipleri, Güzelçay köyü yakınlarında bir teknenin alabora olması üzerine 2 kişinin suda mahsur kaldığı ihbarını aldı.

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