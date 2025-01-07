Adıyaman'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

En son ilçeye bağlı Ozan Köyü'nde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Nuriye Parmaksız'ın bulunması için ekiplerce çalışmalar sürdürülüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

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