Adıyaman'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
En son ilçeye bağlı Ozan Köyü'nde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Nuriye Parmaksız'ın bulunması için ekiplerce çalışmalar sürdürülüyor.
AFAD, jandarma ve vatandaşların birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında aramalar HES barajının bulunduğu Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.