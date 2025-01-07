Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve A.E.D'nin adresinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap, 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği A.E.D, D.N.V. ve İ.N.Ç'yi durdurdu.

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