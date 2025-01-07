Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği A.E.D, D.N.V. ve İ.N.Ç'yi durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde ve A.E.D'nin adresinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap, 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.