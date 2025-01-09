Depremde enkaz altından çıkarılan kadın bakır ustası, mesleğiyle hayata tutunuyor
ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından sağ kurtarılan 34 yaşındaki bakır işleme ustası Pınar Çelik, mesleğiyle hayata yeniden tutunmaya çalışıyor.
ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından sağ kurtarılan 34 yaşındaki bakır işleme ustası Pınar Çelik, mesleğiyle hayata yeniden tutunmaya çalışıyor.
Siteler Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'ncü katında depreme yakalanan ve 70 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazından 9 saat sonra çıkarılan Çelik, kentte bakır işleme sanatını yaşatmaya devam ediyor.
Çelik, Petrol Mahallesi'nde kurulan Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarı'nda bakırdan yaptığı gaz lambası, çaydanlık, tepsi, fincan setleri gibi ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.
Bakır ustası Pınar Çelik, AA muhabirine, depremlerden sonra yeniden mesleğine kavuştuğunu, bakırdan eşyalar yaptığını anlattı.
Depremde 9 saat enkazda kaldığını, binalarındaki 70 komşusunu kaybettiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"2017 yılından itibaren kentte tek bakır işleme ustasıyım. Çarşı merkezinde çalıştığımız yerler vardı, onların hepsi yıkıldı. Evde olan malzemelerim enkazda kaldı, kurtarabildiklerimi buraya getirdim. Depremden kısa süre sonra Fortuna Kadın Girişimci Kooperatifi'yle tanıştım ve onların kooperatifine üye oldum. Bize böyle bir dükkan verdiler. Erzincan'dan bakırları getirip gaz lambası, çaydanlık, tepsi, fincan setleri, ayran setleri yani aklınıza gelebilecek her türlü bakır el işçiliğini yapıyoruz."
- Azmiyle çevresindekilere örnek oluyor
Ev hanımlarına örnek olduğunu aktaran Çelik, "Hayata tutunmak çok zor oldu bu süreçte. Sıfırdan başladık her şeye. Bütün kadınlara şunu söylemek istiyorum: Hiçbir zaman pes etmesinler." diye konuştu.
Kooperatif üyesi Arzu Akaslan da bakır işleme ustası Pınar Çelik'in azmiyle kadınlara örnek olduğunu söyledi.
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