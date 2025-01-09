Depremde enkaz altından çıkarılan kadın bakır ustası, mesleğiyle hayata tutunuyor

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından sağ kurtarılan 34 yaşındaki bakır işleme ustası Pınar Çelik, mesleğiyle hayata yeniden tutunmaya çalışıyor.

Siteler Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'ncü katında depreme yakalanan ve 70 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazından 9 saat sonra çıkarılan Çelik, kentte bakır işleme sanatını yaşatmaya devam ediyor.

"2017 yılından itibaren kentte tek bakır işleme ustasıyım. Çarşı merkezinde çalıştığımız yerler vardı, onların hepsi yıkıldı. Evde olan malzemelerim enkazda kaldı, kurtarabildiklerimi buraya getirdim. Depremden kısa süre sonra Fortuna Kadın Girişimci Kooperatifi'yle tanıştım ve onların kooperatifine üye oldum. Bize böyle bir dükkan verdiler. Erzincan'dan bakırları getirip gaz lambası, çaydanlık, tepsi, fincan setleri, ayran setleri yani aklınıza gelebilecek her türlü bakır el işçiliğini yapıyoruz."