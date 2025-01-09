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        Adıyaman'da kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

        Adıyaman'da 6 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız için arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:00
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        Adıyaman'da kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
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        Adıyaman'da 6 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız için arama çalışmaları sürüyor.

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

        En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.

        Dalgıç polisler de bölgede arama yaptı.

        ​​​​​​​Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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