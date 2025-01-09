Adıyaman'da kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

​​​​​​​Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Dalgıç polisler de bölgede arama yaptı.

En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

Adıyaman'da 6 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız için arama çalışmaları sürüyor.

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