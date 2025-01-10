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        Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 08:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:01
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        Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 07 ASP 731 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Besni kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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