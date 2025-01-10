Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu

Varol, İdareciler Günü dolayısıyla beraber görev yaptığı çalışma arkadaşlarınında gününü kutladı.

Depremlerde ağır hasar alan ilin yeniden ayağıya kalkması için basının önemine vurgu yapan Vali Varol, güzel projelerde beraber yer alacaklarının vurgusunu yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir polis evinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan Varol, aynı günde idareciler günü olduğunu ve sahada beraber çalıştıklarını söyledi.

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