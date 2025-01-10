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        Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:14
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        Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir polis evinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan Varol, aynı günde idareciler günü olduğunu ve sahada beraber çalıştıklarını söyledi.

        Depremlerde ağır hasar alan ilin yeniden ayağıya kalkması için basının önemine vurgu yapan Vali Varol, güzel projelerde beraber yer alacaklarının vurgusunu yaptı.

        Varol, İdareciler Günü dolayısıyla beraber görev yaptığı çalışma arkadaşlarınında gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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