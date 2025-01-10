Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Hürriyet Mahallesinde tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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