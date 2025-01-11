Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adıyaman'da trafik levhalarının olduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Adıyaman'da trafik levhalarının olduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Burak Bal (38) idaresindeki 58 BV 002 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu 20'inci kilometresinde trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı petrol istasyonuna ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan, trafik levhalarının olduğu direğe çarptığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        NATO 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek
        NATO 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Adıyaman'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi
        Adıyaman'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi
        Adıyaman'da "Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
        Adıyaman'da "Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu
        Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu
        Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2)
        Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2)