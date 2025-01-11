Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman'da trafik levhalarının olduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adıyaman'da trafik levhalarının olduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Burak Bal (38) idaresindeki 58 BV 002 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu 20'inci kilometresinde trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı petrol istasyonuna ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan, trafik levhalarının olduğu direğe çarptığı görülüyor.
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