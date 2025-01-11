Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da minik eller ihtiyaç sahibi öğrencileri ısıtıyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da Abuzer Yıldırım İlkokulunun ana sınıfında eğitim gören 5 yaş grubu öğrencilerin ördüğü atkı ve bereler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da minik eller ihtiyaç sahibi öğrencileri ısıtıyor
        ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da Abuzer Yıldırım İlkokulunun ana sınıfında eğitim gören 5 yaş grubu öğrencilerin ördüğü atkı ve bereler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

        Öğretmenlerinin rehberliğinde anlamlı bir projeyi hayata geçiren minik çocuklar, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birine imza atıyor.

        Yoğurt kovası ve abeslang çubuklarının yardımıyla ipleri ilmek ilmek ören çocuklar, yaptıkları atkı ve berelerle ihtiyaç sahibi çocukların ısınmasına vesile oluyor. Hem eğitici hem de eğlenceli olan bu süreçte çocuklar el becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor.

        Ana sınıfı öğretmeni Nermin Uluçay, AA muhabirine, çocuklara sadece el becerisi kazandırmayı değil aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma duygusunu da erken yaşta aşılamak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Atık malzemelerle atkı ve berelerin yapıldığını belirten Uluçay, "Öğrencilerimiz 5 yaş grubu. 5 litrelik yoğurt kovamız var onun altını kesiyoruz. Abeslang çubuğumuz var, onları göz kararı aralıklarla bantlayarak bir tane de ipimiz var onlarla atkı ve bere yapıyoruz. Aileler de çok memnun." diye konuştu.

        - Sosyal yaşam becerisini geliştiriyorlar

        Bu tür sosyal aktivitelerin çocukların gelişiminde önemli olduğunu aktaran Uluçay, atkı ve berelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını kaydetti.

        Uluçay, şöyle konuştu:

        "Bu etkinlik çocukların gelişimi, empati kurması, dikkat dağınıklığını önleme, el göz koordinasyonu, küçük kas gelişimi için çok önemli. Aynı zamanda çocuklarımız evde maalesef telefonları ellerinden düşürmüyor. Zihinsel ve gözlerinde büyük problem yaşayabilirler. Bundan dolayı bu tür etkinlikler çok önemli. Bu yaptığımız atkıları da başka arkadaşların abilerine, ablalarına hediye olarak yapıyorlar. Bu bizim şu anki maarif modelimizde sosyal yaşam becerisi olarak geçiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adıyaman'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi
        Adıyaman'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi
        Adıyaman'da "Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
        Adıyaman'da "Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu
        Adıyaman Valisi Varol, gazetecilerle buluştu
        Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı